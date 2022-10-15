Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Altıntaş’ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.