Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dün akşamdan bu yana 24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı.

Burada 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize ulaştık. Yaralılarımız var, onların takipçisiyiz.

Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır, bu miraslara bizler devlet olarak sahip çıkacağız.

Gerek devlet olarak, gerek bakanlıklar olarak hepimizin belli destekleri olacak. Bir de bizim yasal olarak vermemiz gereken destekleri de bu süreç içerisinde vereceğiz ve emanetlere de sahip çıkacağız. Milletimizin başı sağ olsun.

Ayrıntılar geliyor...