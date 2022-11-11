Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Semerkant'ta diplomasi trafiği
[Fotograf: DHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü.
Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regency Otel'de, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
[Fotoğraf: DHA]
Erdoğan daha sonra Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Etiketler: Macaristan Recep Tayyip Erdoğan
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