Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başsağlığı mesajında, dün Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosikletle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Dün akşam saatlerinde Yunus ekibi, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan bir aracın peşine düştüğü esnada Erenler Mahallesi 1139 Nolu Sokak'ta yolcu minibüsü ile çarpışmış, motosikletten düşerek yaralanan polis memurları Tekcan ile Aslan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.