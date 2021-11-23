Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, araç çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde görevi başındayken bir aracın çarpması sonucu şehit düşen Ceylan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ne olmuştu?
Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan E.T, otomobiliyle polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak kaçtı.
Kazada ağır yaralanan Ceylan, bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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