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Gündem
AA 03.08.2024 17:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Kuzkun'un ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Kuzkun'un ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te eğitim sırasında gaz tüfeği kapsülü yüzüne çarpan ve şehit olan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Kuzkun'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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