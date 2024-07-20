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Gündem
AA 20.07.2024 12:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Piyade Yarbay Demirkan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Piyade Yarbay Demirkan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan için taziye mesajı yayımladı:

"Pençe-Kilit harekat bölgesinde yaralanan ancak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a Allah'tan rahmet diliyor, Yarbayımızın ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

Sınırlarımız içinde ve dışındaki harekatlarımızla bölücü terör örgütüne göz açtırmamaya, inlerine girmeye devam edecek, vatan ve bayrak uğruna şehit olmuş kahramanlarımızın kanlarını yerde bırakmayacağız."

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