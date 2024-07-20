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Gündem
TRT Haber 20.07.2024 12:42

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]

Milli Savunma Bakanlığı, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam!" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit ettiği 15 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

MSB, "Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" vurgusu yaptı.

 


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