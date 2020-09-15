Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk Kızılay'a yönelik terör saldırısında şehit olan Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Çobanbey-El Bab arasında, üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan Türk Kızılay aracına, dün saat 09.15 sıralarında plakasız iki araç içeresinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce çapraz ateş açılmıştı.