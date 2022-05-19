Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen havan saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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