İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen havan saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.