Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 Ekim'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Yavaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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