İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda, 39'u emniyet mensubu 46 kişi şehit edilmiş, 243 kişi de yaralanmıştı.
Saldırıda yaralanan ve yaklaşık 2,5 senedir hastanede tedavisi devam eden polis memuru Muammer Ateş dün şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Ateş'in ailesine taziye telgrafı göndererek başsağlığı diledi.
Kaynak: AA