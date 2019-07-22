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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:16 - Son Güncelleme 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş ile Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Akkuş ile Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ünal'ın ailelerine telgraf göndererek taziye dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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