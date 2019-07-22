Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sisteminin 2020’den önce aktif hale geleceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

ABD’nin F-35 kararına değinen Çavuşoğlu, Trump’ın Türkiye’ye yaptırım uygulamak istemediğini, CAATSA yaptırımlarını da engelleyebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, projenin diğer ortaklarının da ABD’nin bu kararına karşı olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, F-35'lerin verilmemesi durumunda Türkiye'nin kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidereceğini söyledi.

Çavuşoğlu: "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız"

Ayrıntılar geliyor...