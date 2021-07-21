Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 16:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şahika Ercümen'e tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcu Şahika Ercümen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahika Ercümen’e yarışmada dünya şampiyonluğu için başarılar diledi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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