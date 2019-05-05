Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptı.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.



Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun.#HayırlıRamazanlar pic.twitter.com/9S9ZQUzVSD — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 5, 2019

Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti;

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun."

Kaynak: TRT Haber