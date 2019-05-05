Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasıyla ilgili, "İsrail'in Gazze'deki tabloyu dünyaya duyurmak için çalışan AA'ya saldırısını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti;

"Mübarek Ramazan ayını karşılarken, Gazze yine sivil insanlara yönelik saldırıların hedefi oldu. İsrail’in, masum halkı hedef alan şiddetini ve sadece Gazze’deki tabloyu dünyaya duyurmak için çalışan AA’ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum."

Kaynak: TRT Haber