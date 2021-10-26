Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 11:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musa Eroğlu'na taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'na, eşi Fatma Eroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu’nu telefonla arayarak eşi Fatma Eroğlu’nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhume Fatma Eroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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