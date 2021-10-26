2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüşmelere iştirak etti.

Görüşmelerin sonunda Oktay'ın, soru ve eleştirilere yanıt vermesi bekleniyor.

Bütçede en yüksek pay eğitimde

2002 yılından bugüne kadar AK Parti iktidarları 20 kez bütçe hazırladı. 2022 yılı bütçe büyüklüğü 1 trilyon 751 milyar lira olarak hesaplandı.

Bugüne kadarki bütçelerde en fazla payı Milli Eğitim Bakanlığı aldı. 2022 yılı bütçesinin yüzde 15,6'sı Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrıldı. Gelecek yıl Bakanlığa 189 milyar lira kaynak aktarılacak.

Yüksek öğretim de dahil edildiğinde eğitim bütçesi yüzde 29,4 artırılarak 273,5 milyar liraya yükselecek.

Burs, barınma, kurs, pansiyon ve ücretsiz kitap hizmetleri ile birlikte eğitime ayrılan

pay 300 milyar lirayı aşacak.

Sağlığa 121 milyar, ulaşıma 92 milyar lira ayrıldı

Ulaşıma yaklaşık 92 milyar, sanayinin gelişimine ise 32 milyar lira harcanacak. Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesi yüzde 25 artırılarak 64 milyar liraya ulaştı.

Tarımsal sulama ödenekleri de yüzde 39 artırıldı. Sağlığın bütçedeki payı ise yüzde 7 arttı.

Bütçeden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak yaklaşık yüzde 30 artışla 181 milyar liraya ulaştı.

Bütçe görüşmeleri bugünden itibaren 1 ay boyunca Komisyonda yapılacak. Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinin aralık ayında tamamlanması bekleniyor.