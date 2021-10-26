2022 yılı bütçesi için uzun soluklu mesai başlıyor.

2002 yılından bugüne kadar AK Parti iktidarları 20 kez bütçe hazırladı.

2022 yılı bütçe büyüklüğü 1 trilyon 751 milyar lira olarak hesaplandı.

Meclis 1 ay boyunca 2022 bütçesini görüşülecek.

Bütçedeki en büyük pay eğitime

Bugüne kadar ki bütçelerde en fazla payı Milli Eğitim Bakanlığı aldı. 2022 yılı bütçesinin yüzde 15, 6'sı Milli Eğitime ayrıldı.

Gelecek yıl bakanlığa 189 milyar lira kaynak aktarılacak. Yüksek öğretim de dahil edildiğinde eğitim bütçesi yüzde 29,4 artırılarak 273,5 milyar liraya yükselecek.

Burs, barınma, kurs, pansiyon ve ücretsiz kitap hizmetleri ile birlikte eğitime ayrılan

pay 300 milyar lirayı aşacak.

Ulaşıma 92 milyar lira ayrıldı

Ulaşıma yaklaşık 92 milyar, sanayinin gelişimine ise 32 milyar lira harcanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesi yüzde 25 artırılarak 64 milyar liraya ulaştı. Tarımsal sulama ödenekleri de yüzde 39 artırıldı.

Sağlığa 121 milyar lira ayrıldı

Sağlığın bütçedeki payı ise yüzde 7 artarak 121 milyar lira ayrıldı

Bütçeden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak yaklaşık yüzde 30 artışla 181 milyar liraya ulaştı.

Görüşmelerin aralıkta tamamlanması bekleniyor

Bütçe görüşmeleri bugünden itibaren 1 ay boyunca komisyonda yapılacak. Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinin Aralık ayında tamamlanması bekleniyor.