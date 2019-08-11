Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle Katar, Özbekistan, İran, Azerbaycan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Kuveyt liderleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle dün bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pakistan Başbakanı Narendra Modi ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile telefonla görüştü.

Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber