Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla dün yapılan saldırıda 3 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı ölmüş, yine 3'ü BM çalışanı çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Bombalı saldırının Libya'daki BM Libya Destek Misyonu konvoyunu hedef aldığı belirtilmişti.

Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bingazi'deki bombalı araç saldırısında BM Libya Destek Misyonu personellerinin yaşamını yitirdiği ve yaralananlar olduğu haberinin büyük üzüntüyle öğrenildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Söz konusu terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. BM'nin Libya'da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin temini yönündeki gayretlerine desteğimizi sürdüreceğiz" denildi.

Kaynak: AA