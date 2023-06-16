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Gündem
TRT Haber 16.06.2023 12:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Erdoğan mesajında şu sözlere yer verdi:

"Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum."


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