YKS'ye girecek depremzede öğrencilere ulaşım ve konaklama desteği

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek depremzede gençlerimizin yanındayız!

2023-YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylarımızın ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını, Valilikler ve Kaymakamlıklar üzerinden AFAD Başkanlığımız koordinesinde karşılıyoruz.

Başvuru yapan;

64 bin 412 öğrenci ve velimize ulaşım ve konaklama desteği sunuyoruz.

Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek depremzede gençlerimizin yanındayız!



2023-YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylarımızın ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını, Valilikler ve Kaymakamlıklar üzerinden #AFAD Başkanlığımız koordinesinde… pic.twitter.com/3RhdjG1gJq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 16, 2023

Ayrıntılar geliyor...