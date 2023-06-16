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TRT Haber 16.06.2023 10:33

YKS'ye girecek depremzede öğrencilere ulaşım ve konaklama desteği

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS'ye girecek 64 bin 412 öğrenciye ulaşım ve konaklama desteği saplanacağını duyurdu.

YKS'ye girecek depremzede öğrencilere ulaşım ve konaklama desteği

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek depremzede gençlerimizin yanındayız!

2023-YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylarımızın ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını, Valilikler ve Kaymakamlıklar üzerinden AFAD Başkanlığımız koordinesinde karşılıyoruz.

Başvuru yapan;
64 bin 412 öğrenci ve velimize ulaşım ve konaklama desteği sunuyoruz.

Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."

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