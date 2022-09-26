Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadavi'nin ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin vefatı dolayısıyla oğlu Abdul Rahman Yusuf ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yusuf el-Karadavi’ye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Merhum Yusuf el-Karadavi’nin hayatı boyunca Müslüman olarak nasıl yaşanması gerektiğinin en güzel örneğini sergilediğini ve inandığından taviz vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbim cennetiyle müşerref kılsın, rahmetiyle merhamet eylesin” duasında bulundu.
Abdul Rahman Yusuf ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, gelecek hafta İstanbul’da da bir taziye programı organize edeceklerinin bilgisini verdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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