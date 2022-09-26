Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un ailesine taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de görevi sırasında bir kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Özsoy'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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