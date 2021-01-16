Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 20:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kar paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından kar yağışı altında şemsiye ile yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları Telegram, BİP ve Instagram'dan kar yağışı altında şemsiye ile yürüdüğü bir fotoğrafı siyah beyaz olarak paylaşarak, "Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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