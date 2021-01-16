Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Amfibi Görev Grup Komutanlığınca amfibi harekatın tüm safhalarını içeren eğitimlerin Ege Denizi'nde icra edildiği, eğitimlere Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının da destek verdiği belirtildi.

Amfibi Görev Grup Komutanlığı tarafından; amfibi harekâtın tüm safhalarını içeren eğitimler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın da destekleriyle Ege Denizi’nde icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/lLG6HQJc6p — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2021