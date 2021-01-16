Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde amfibi harekat eğitimleri yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Amfibi Görev Grup Komutanlığınca amfibi harekatın tüm safhalarını içeren eğitimlerin Ege Denizi'nde icra edildiği, eğitimlere Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının da destek verdiği belirtildi.
Amfibi Görev Grup Komutanlığı tarafından; amfibi harekâtın tüm safhalarını içeren eğitimler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın da destekleriyle Ege Denizi’nde icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/lLG6HQJc6p— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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