Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından "#Aliyaİzzetbegoviç" etiketiyle İzzetbegoviç'in fotoğrafının bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, İzzetbegoviç'in, "Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı" sözlerine yer veren Erdoğan, "Saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA