Çok Bulutlu 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.06.2025 14:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrası yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yoğun diplomasi trafiği

Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohamaed bin Abdulrahman Al-Thani ile görüştü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile de görüştü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Ayrıntılar gelecek...

ETİKETLER
İslam İşbirliği Teşkilatı Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Türkiye ve UNRWA arasında temsilcilik anlaşması imzalanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:21
İran medyası: Nükleer bilim insanı Tabatabai evinde öldürüldü
14:27
Gazze'de son 48 saatte 202 kişi hayatını kaybetti
14:25
İrlanda Başbakan Yardımcısı, AB'yi İsrail'e karşı somut adım atmaya çağırdı
15:35
Emine Erdoğan: Kadınlar, adil ve barışçıl dünyanın yegane anahtarıdır
14:08
Türkiye ve UNRWA arasında temsilcilik anlaşması imzalanacak
13:31
ABD'li Senatör Warren'dan Netanyahu'ya "Gazze" tepkisi: Dünya seni görüyor
YKS'nin ilk oturumu TYT yapıldı
YKS'nin ilk oturumu TYT yapıldı
FOTO FOKUS
Otobüs şoförü YKS öğrencilerini sınava işte böyle yetiştirdi
Otobüs şoförü YKS öğrencilerini sınava işte böyle yetiştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ