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Gündem
AA 10.10.2023 11:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ayrı ayrı telefonda görüşerek, taraflara çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına aralar vererek, İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği yürüttü.

Bu kapsamda ilk olarak Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüşen Erdoğan, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Erdoğan, daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşerek, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile de telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmaları konuştu.

Grafik: TRT Haber[Grafik: TRT Haber]

"Türkiye'nin gayretleri artarak sürecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde ise iki ülkede yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Herzog'a sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Erdoğan, endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini belirtti.

Erdoğan, yürüttüğü diplomasi trafiği kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştüğü bir başka lider de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi oldu.

Erdoğan ve Sisi, görüşmede İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili son gelişmeleri ele aldı, gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekleri değerlendirdi.

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