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Gündem
AA-TRT Haber 10.10.2023 10:49

Bakan Fidan İtalya Dışişleri Bakanı Tajani’yle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin’de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan İtalya Dışişleri Bakanı Tajani’yle görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından başlayan yoğun diplomasi trafiği dördüncü gününde devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. 

Bakan Fidan, geçtiğimiz günlerde de İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından birçok mevkidaşıyla görüşme yapmıştı.

Bakan Fidan, 7 Ekim'de Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Fidan, dün ise Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve tekrar ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü.

Ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştiren Fidan, mevkidaşıyla İsrail-Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından başlayan yoğun diplomasi trafiği dördüncü gününde devam ediyor.
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