Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Konuşmasına milletin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ederek başlayan Erdoğan, "İstiklal dünyamızı kandil gibi aydınlatan bu ilahi tecellinin bir seneidevriyesine daha bizleri ulaştırdığı için Rabb'imize hamdediyorum. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif'in şu niyazına tüm kalbimizle bizler de amin diyoruz. 'Dünya neye sahipse, onun vergisidir hep; Medyun ona cem'iyyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o ma'suma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi Mahşer'de bu ikrar ile haşret.' Bu mübarek gecelerin Müslümanlarla birlikte insanlığın tamamının felahına, esenliğine, hayrına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nı inşa hedefiyle çıktıkları yolculuğa kesintisiz şekilde devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçeride açılış programlarıyla, dışarıda katıldığımız uluslararası toplantılarla ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Son kabine toplantımızdan bu yana özellikle dış politika kulvarında yoğun bir gündemimiz vardı. Cezayir Dışişleri Bakanını ve Birleşik Devletler Müslüman Kuruluşlar Konseyi Heyetini 6 Eylül Çarşamba günü kabul ettik. Aynı gün gelecek 3 yıl boyunca ekonomide yol haritamız olacak, Orta Vadeli Programı kamuoyumuzla paylaştık." diye konuştu.

Uluslararası tüm paydaşlarla istişare edilerek katılımcı bir anlayışla hazırladıkları Orta Vadeli Programın iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Uluslararası yatırımcıların programa tepkisi de son derece olumluydu. Dünya Bankası Grubu'nun 17 milyar dolarlık yatırım paketinin üzerine 18 milyar dolarlık yeni bir yatırım paketi daha eklemesi bunun bir işaretiydi. Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça inşallah yatırım rakamlarının daha da yükseldiğini göreceğiz. Temel hedefimiz yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarla sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamaktır. 3 yılın sonunda 1,3 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğü ve 15 bin dolara yaklaşan kişi başına milli geliri yakalayacağız. Gerçekçi, ulaşılabilir ve Türkiye'nin potansiyelini yansıtan hedeflerle dolu programın tekrar ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Orta Vadeli Programın adeta tamamlayıcısı niteliğindeki 12'inci Kalkınma Planını ve Hükümet Programını yakında milletimizin ve iş dünyamızın takdirine sunacağız. Burada bir kez daha şu çağrımı tekrarlamak istiyorum; Türkiye Yüzyılı'nı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon, 85 milyonun tamamının milli hedefi, ülküsü ve idealidir. Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak gayesidir. Siyaset arenasında verdiğimiz mücadelenin amacı da zaten budur. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini, Orta Vadeli Programa destek olmaya davet ediyorum. 85 milyon el ele, gönül gönüle vererek hem depremin yaralarını saracak hem de Türkiye'yi hedefleriyle mutlaka buluşturacağız."

"Türkiye'nin yaptığı katkılara dikkati çektik"

Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne iştirak ederek Türkiye'nin tezlerini kararlılıkla savunduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirve kapsamındaki programlarda iklim değişikliği, terörle mücadele ve düzensiz göç meselelerinde Türkiye'nin yaptığı katkılara dikkat çektik. Küresel adaletsizliklerin giderilmesi için G20 üyesi ülkelerin atabileceği müşterek adımları gündeme taşıdık. Pek çok devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirerek işbirliğimizi daha da ilerletecek kararlar aldık. Dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G20'de aktif rol oynamaya bundan sonra da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ulucanlar Cezaevi'nde 12 Eylül'ün 43'üncü yılı münasebetiyle düzenlenen Yeni Anayasa Sempozyumunda darbecileri nefretle anarken 12 Eylül mağdurlarını da saygıyla yad ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Bir daha bu ülkede darbelerin yaşanmaması, milletimizin evlatlarının 'bir sağdan, bir soldan' mantığıyla asılmaması için vesayeti farklı görünümler altında diriltme girişimlerine karşı daima teyakkuz halinde olacağız. Cumhur İttifakı olarak yeni yasama döneminde ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak için çabalarımızı yoğunlaştıracağız." dedi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah El Burhan'ın Türkiye'yi ziyaretinde Sudan halkının acısını dindirmek için neler yapılabileceğinin değerlendirildiğini bildiren Erdoğan, tarihi, beşeri ve kültürel bağların olduğu Sudan'ın bir an önce istikrara kavuşmasının en büyük temennileri olduğunu vurguladı.

108'inci Dönem Kaymakamlık Kursunu bitiren 99 kaymakam adayının kura törenine katılarak heyecanlarına ortak olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç kaymakamlarımıza bizi temsilen ilçelerinde yerine getirecekleri görevlerde kendilerinden neler beklediğimizi ifade ettik. Genç kaymakamlarımızın ülkemize ve milletimize yapacakları hizmetlerle hem bizim hem ailelerinin gurur kaynağı olacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 81 şehrinden ve tüm ilçelerinden gelen gençlerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları buluşmanın müstesna olduğunu ifade eden Erdoğan, "Gençlerimizle her kucaklaşmamızda onların coşkusunu, dinamizmini ve sevdalarını gördükçe ülkemizin geleceği adına daha çok umutlanıyoruz. Birileri istemese de TEKNOFEST gençliğinin gümbür gümbür geldiğini görüyor ve bundan da iftihar ediyoruz. Cuma günü TEKNOFEST 2023'te bu sefer İzmir'de gençlerimizle gönül birlikteliğimizi yenileyeceğiz." diye konuştu.

Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesi

Gençlere verdikleri tüm sözlerin takipçisi olduklarını, bugünkü Kabine toplantısında bu kapsamda önemli kararlar aldıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.https://t.co/drDHjPHadZ pic.twitter.com/mVBEHb7R3F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 26, 2023

Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabyte kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz desteği gerekse ücretsiz 10 gigabyte kota desteğiyle üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini artıracağız. Bu gençlerimize her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."

Genç Kart

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaşına giren gençler için Genç Kart uygulamasını başlatacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde Genç Kart uygulaması kapsamında gençlerimize sunulan imkanları daha da genişleteceğiz. Her üç müjdemizin de gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar nasıl gençlerle beraber yol yürüdüysek, inşallah bundan sonra da gençlerin yoldaşlığından ayrılmayacağız."

Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi

Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.https://t.co/drDHjPHadZ pic.twitter.com/ur7ZFQrD0U — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 26, 2023

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız.

Karabağ operasyonu

Azerbaycan ordusunun başarısından hepimiz gurur duyduk. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

30 yıl boyunca yaşadıkları onca acıya rağmen Karabağ'daki Ermenilere karşı sergiledikleri tavır, her türlü takdirin üstündedir. Sivillere yönelik hassasiyette olağanüstü çaba sarf edilmiştir.

Ermenistan'ın dışardan gelen kışkırtmalara prim vermemesini diliyoruz. Komşumuz İran'ın da dahil olacağı ortak projelerle bölgemizi refah bir havzaya dönüştürmeyi istiyoruz.

Türkiye'ye dost olan kazanır, husumet besleyen kaybeder. Biz dostlarımızın sayısını çoğaltmanın yoluna bakıyoruz.

Otomobil piyasasındaki balonu gördüğünüz gibi söndürdük. İlan sitelerini 1 Kasım'dan itibaren sahte ilanlardan mesul tutuyoruz. Yanıltıcı ilan verilmesi veya bu konuda zafiyet gösterilmesi halinde 100 bin liraya kadar ceza vereceğiz.

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