Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray Kulübü ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 16 Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda tüm takımlara başarılar diledi.

2019 TFF Süper Kupa'yı kazanan @GalatasaraySK ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum.



16 Ağustos'ta başlayacak olan 2019-2020 Cemil Usta sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 7, 2019

Kaynak: AA