Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır"

Sayın Başkan'ı yeniden tebrik ediyorum. Sayın Zelenskiy, kritik bir dönemde çok önemli bir sorumluluk üstlendi. Zat-ı devletlerine Ukrayna halkına hizmet yolunda başarılar diliyorum. Ülke genelinde devam eden reform sürecinin Sayın Devlet Başkanı liderliğinde yeni bir ivme kazanacağına inanıyorum.

Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların sonlanması temennimizdir.

"Ticarette hedef 10 milyar dolar"

Sayın Devlet Başkanı ile yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkileri her yönüyle ele aldık. Atacağımız adımları gözden geçirdik. Kendimize yeni bir hedef belirledik. Türkiye ve Ukrayna 10 milyar dolar hedefini yakalayabilir mi, bence yakalar. Sayın Başkan da aynı kanaati paylaşıyor.

Karşılıklı yapabileceğimiz birçok yatırım ve adımlar var. Yatırımlar konusuna, altyapı, üstyapı konusunda Sayın Zelenskiy ile çalışmaları hızlandırma konusunda mutabık kaldık.

FETÖ ile mücadelede Ukrayna'da alınan tedbirleri takdir ediyoruz.

"ABD ile birlikte bir harekat merkezinin kurulmasına karar verildi"

Erdoğan, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD heyeti ile görüşmelere ilişkin toplantıların olumlu geçtiğini belirtti. Görüşlerinizi alabilir miyiz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

3 günlük bir periyod oldu ve bu görüşmeler olumlu bir istikamette seyretti. Görüşmeler devam edilecek ancak şimdi bir adım atılıyor. Tarih vermeyeceğim, ABD ile birlikte bir harekat merkezinin kurulmasına karar verildi. Merkez kurulduktan sonra buradaki süreç başlatılacak. Dolayısıyla adım atıldı mı atılmadı, demek ki adım birlikte atılıyor. Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılmasıydı, bu da Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in açıklamalarından satır başları:

Türk misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum. Altyapı projelerimize Türkiye'den yoğun katılım bekliyoruz.

Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum. Rahat çalışabilmeniz için size şahsım adına garanti verebilirim. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki değişmeyen tutumunuzdan ötürü Türkiye'ye teşekkür ederim.

Zelenskiy, kendisine yönetilen "Karadeniz bölgesindeki güvenlik konuları ele alındı mı? Türkiye'nin ve diğer ülkelerin Rusya'nın Kırım'dan çekilmesi için neler yapmaları gerekiyor?" sorusunun yanıtında ise destek vurgusu yaptı.

Karadeniz Bölgesi'ndeki güvenlik ve deniz taşımacılığı konularına değindik. İki soru da birbirine çok bağlık. Denizcilerin, siyasi tutukluların bizim önceliğimizdir. Diğer toplumların bu meseleyi unutmaması gerekiyor. O yüzden birbirimize destek çıkmamız lazım.

Kaynak: TRT Haber