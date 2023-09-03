Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan paylaşımında şu sözleri kullandı:

"2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları’nı canıgönülden tebrik ediyorum."