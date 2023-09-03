Dışişleri Bakanlığı Batı Trakya'da Türk mezarlığına yapılan saldırıyı kınadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Batı Trakya’da bulunan Narlıköy’deki Türk azınlığın mezarlığındaki mezar taşlarının haftasonu kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılması eylemini şiddetle kınıyoruz. Sözkonusu menfur hadise hakkında Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri tarafından yapılan ve soruşturma başlatıldığını belirten açıklamayı not ettik" ifadeleri kullanıldı.

Faillerin biran önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmaları, hak ettikleri cezaya çarptırılmaları ve olayın arkasında yatan nedenlerin aydınlatılması Yunan makamlardan istendi.

"Müslümanların mezarlıklarının dahi hedef olması, ortak insani değerlerimizin savunulması için mücadelenin önemini ortaya koyuyor"

"Narlıköy’de yaşayan soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, üzüntülerini paylaşıyoruz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığı çerçevesinde Müslümanların mezarlıklarının dahi hedef alınıyor olması, ortak insani değerlerimizin savunulması için verilmesi gereken mücadelenin önemini ve aciliyetini ortaya koymaktadır. Komşumuz Yunanistan’ı bu yönde gerekli tedbirleri almaya, benzer eylemlerin gelecekte yaşanmasını önlemeye ve Batı Trakya Türk Azınlığı’nın huzur ve güvenliğini temin etmeye çağırıyoruz."

atı Trakya’da bulunan Narlıköy’deki Türk azınlığın mezarlığındaki mezar taşlarının haftasonu kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılması eylemini şiddetle kınıyoruz. Sözkonusu menfur hadise hakkında Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri tarafından yapılan ve soruşturma başlatıldığını belirten açıklamayı not ettik.

Faillerin biran önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmalarını, hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını ve olayın arkasında yatan nedenlerin aydınlatılmasını Yunan makamlarından bekliyoruz.

Narlıköy’de yaşayan soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, üzüntülerini paylaşıyoruz.

Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığı çerçevesinde Müslümanların mezarlıklarının dahi hedef alınıyor olması, ortak insani değerlerimizin savunulması için verilmesi gereken mücadelenin önemini ve aciliyetini ortaya koymaktadır. Komşumuz Yunanistan’ı bu yönde gerekli tedbirleri almaya, benzer eylemlerin gelecekte yaşanmasını önlemeye ve Batı Trakya Türk Azınlığı’nın huzur ve güvenliğini temin etmeye çağırıyoruz.atı Trakya’da bulunan Narlıköy’deki Türk azınlığın mezarlığındaki mezar taşlarının haftasonu kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılması eylemini şiddetle kınıyoruz. Sözkonusu menfur hadise hakkında Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri tarafından yapılan ve soruşturma başlatıldığını belirten açıklamayı not ettik.

Faillerin biran önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmalarını, hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını ve olayın arkasında yatan nedenlerin aydınlatılmasını Yunan makamlarından bekliyoruz.

Narlıköy’de yaşayan soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, üzüntülerini paylaşıyoruz.

Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığı çerçevesinde Müslümanların mezarlıklarının dahi hedef alınıyor olması, ortak insani değerlerimizin savunulması için verilmesi gereken mücadelenin önemini ve aciliyetini ortaya koymaktadır. Komşumuz Yunanistan’ı bu yönde gerekli tedbirleri almaya, benzer eylemlerin gelecekte yaşanmasını önlemeye ve Batı Trakya Türk Azınlığı’nın huzur ve güvenliğini temin etmeye çağırıyoruz.

atı Trakya’da bulunan Narlıköy’deki Türk azınlığın mezarlığındaki mezar taşlarının haftasonu kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılması eylemini şiddetle kınıyoruz. Sözkonusu menfur hadise hakkında Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri tarafından yapılan ve soruşturma başlatıldığını belirten açıklamayı not ettik.

Faillerin biran önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmalarını, hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını ve olayın arkasında yatan nedenlerin aydınlatılmasını Yunan makamlarından bekliyoruz.

Narlıköy’de yaşayan soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, üzüntülerini paylaşıyoruz.

Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığı çerçevesinde Müslümanların mezarlıklarının dahi hedef alınıyor olması, ortak insani değerlerimizin savunulması için verilmesi gereken mücadelenin önemini ve aciliyetini ortaya koymaktadır. Komşumuz Yunanistan’ı bu yönde gerekli tedbirleri almaya, benzer eylemlerin gelecekte yaşanmasını önlemeye ve Batı Trakya Türk Azınlığı’nın huzur ve güvenliğini temin etmeye çağırıyoruz.atı Trakya’da bulunan Narlıköy’deki Türk azınlığın mezarlığındaki mezar taşlarının haftasonu kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılması eylemini şiddetle kınıyoruz. Sözkonusu menfur hadise hakkında Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri tarafından yapılan ve soruşturma başlatıldığını belirten açıklamayı not ettik.

Faillerin biran önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmalarını, hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını ve olayın arkasında yatan nedenlerin aydınlatılmasını Yunan makamlarından bekliyoruz.

Narlıköy’de yaşayan soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, üzüntülerini paylaşıyoruz.

Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığı çerçevesinde Müslümanların mezarlıklarının dahi hedef alınıyor olması, ortak insani değerlerimizin savunulması için verilmesi gereken mücadelenin önemini ve aciliyetini ortaya koymaktadır. Komşumuz Yunanistan’ı bu yönde gerekli tedbirleri almaya, benzer eylemlerin gelecekte yaşanmasını önlemeye ve Batı Trakya Türk Azınlığı’nın huzur ve güvenliğini temin etmeye çağırıyoruz.

atı Trakya’da bulunan Narlıköy’deki Türk azınlığın mezarlığındaki mezar taşlarının haftasonu kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılması eylemini şiddetle kınıyoruz. Sözkonusu menfur hadise hakkında Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri tarafından yapılan ve soruşturma başlatıldığını belirten açıklamayı not ettik.

Faillerin biran önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmalarını, hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını ve olayın arkasında yatan nedenlerin aydınlatılmasını Yunan makamlarından bekliyoruz.

Narlıköy’de yaşayan soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, üzüntülerini paylaşıyoruz.

Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığı çerçevesinde Müslümanların mezarlıklarının dahi hedef alınıyor olması, ortak insani değerlerimizin savunulması için verilmesi gereken mücadelenin önemini ve aciliyetini ortaya koymaktadır. Komşumuz Yunanistan’ı bu yönde gerekli tedbirleri almaya, benzer eylemlerin gelecekte yaşanmasını önlemeye ve Batı Trakya Türk Azınlığı’nın huzur ve güvenliğini temin etmeye çağırıyoruz.

atı Trakya’da bulunan Narlıköy’deki Türk azınlığın mezarlığındaki mezar taşlarının haftasonu kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılması eylemini şiddetle kınıyoruz. Sözkonusu menfur hadise hakkında Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri tarafından yapılan ve soruşturma başlatıldığını belirten açıklamayı not ettik.

Faillerin biran önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmalarını, hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını ve olayın arkasında yatan nedenlerin aydınlatılmasını Yunan makamlarından bekliyoruz.

Narlıköy’de yaşayan soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, üzüntülerini paylaşıyoruz.

Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığı çerçevesinde Müslümanların mezarlıklarının dahi hedef alınıyor olması, ortak insani değerlerimizin savunulması için verilmesi gereken mücadelenin önemini ve aciliyetini ortaya koymaktadır. Komşumuz Yunanistan’ı bu yönde gerekli tedbirleri almaya, benzer eylemlerin gelecekte yaşanmasını önlemeye ve Batı Trakya Türk Azınlığı’nın huzur ve güvenliğini temin etmeye çağırıyoruz.