Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Müftülük Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Kahramanmaraş’a bugüne kadar 30 katrilyon yatırım yaptık"

Önümüzdeki yıl Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Maraş’ın istiklali demek Türkiye’nin istiklali demektir. Kahramanmaraş 31 Mart’ta da yine milli iradeden yana olacaktır.

Biz Kahramanmaraş’ı gönülden sevmekle kalmadık, aynı zamanda bu kadim şehri tarihinin en güzel hizmetleriyle buluşturduk. Kahramanmaraş’a bugüne kadar 30 katrilyon yatırım yaptık. Birkaç yıl içinde Kahramanmaraş’ta 1902 kişi kapasiteli yurt binalarını açıyoruz. Şehrimizde ikinci devlet üniversitesini kurduk. Bir milyon metrekarelik alana yapılacak millet bahçemizin proje çalışmaları devam ediyor. Millet Bahçelerimizin proje çalışmaları devam ediyor. 13’ü hastanelerden oluşan toplam 86 tesisi Kahramanmaraş’a kazandırdık.

"2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik"

Kahramanmaraş’ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Kahramanmaraş’taki mevcut Havalimanı’nın yolcu kapasitesi yıllık 40 bindi. Havalimanımızın yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 334 bine ulaştı. Yaklaşık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Hattın altyapı yapım çalışmaları tamamlandı, üstyapı ihale hazırlıkları devam ediyor.https://t.co/mkBWgK1sTu pic.twitter.com/oAOJg3MuI3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Şubat 2019

Maraşlı iş adamlarımıza, girişimcilerimize toplamda yaklaşık 3 katrilyon lira yatırım teşviki verdik. Maraş’a Islah Organize Sanayi Bölgesi oluşturarak, imar planı öncesi kurulan sanayi tesislerinin altyapı sorunlarını çözüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahramanmaraş'a Islah Organize Sanayi Bölgesi oluşturarak imar planları öncesi kurulan sanayi tesislerinin altyapı sorunlarını çözüyoruz.https://t.co/mkBWgK1sTu pic.twitter.com/0G90d2hYGB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Şubat 2019

Expo 2023 için Kahramanmaraş'ı bir rekreasyon harikası haline getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Expo 2023 için Kahramanmaraş'ı bir rekreasyon harikası haline getireceğiz.https://t.co/mkBWgK1sTu pic.twitter.com/Hk04fTRfoH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Şubat 2019

Dokuma yatırımlarının bölgesel teşvik kapsamına alınmasıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız çalışmalarını tamamladı. Yakında bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini yayımlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dokuma yatırımları bölgesel teşvik kapsamına alınacak. Yakında bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni yayınlayacağız.https://t.co/mkBWgK1sTu pic.twitter.com/KcBpZs7MBx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Şubat 2019

“Diyoruz ki ‘Gelin İdlib bölgesini tamamen güvenli hale getirelim’”

Bugün Suriye topraklarından kaçan insanların geri döndükleri yegane yerler Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir. Afrin'dir, Cerablus'tur, İdlib'dir. Şu ana kadar 311 bin Suriyeli kardeşimiz bu bölgelere geri döndü.

Bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye'nin ve Türk milletinin fedakarlığı sayesindedir. Ama biz bu fedakarlığı ilanihaye yapacak değiliz. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz de kendi evlerini, vatanlarını özlüyor. Bir an önce vatandaşlarına dönmek istiyor. Diyoruz ki 'Gelin İdlib bölgesini tamamen güvenli hale getirelim.' Bunun için Rusya ve İran'la görüşüyoruz, ciddi mesafe de katettik.

“Gelin, Türkiye’nin çabasına destek olun”

En az yarım milyon Suriyeli bu bölgeye geri dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli evlerine dönecek. Gelin, Türkiye'nin çabasına destek olun. Temennimiz bunu müttefiklerimizle iş birliği içinde yapalım ama bize böyle bir kolaylık sağlanmazsa her hal ve şart altında kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız.

Kaynak: AA / TRT Haber