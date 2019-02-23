Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye’nin çok önemli 3 tane müzesi burada inşa edilecek"

Proje kapsamında burada 2 adet 70 yat bağlama kapasiteli yat limanı, toplam yatak sayısı bin 200 olan 5 yıldızlı 3 otel inşa edilecek. Ayrıca yine proje içinde Türkiye’nin çok önemli 3 tane müzesi burada inşa edilecek. Kültür merkezi, sergi alanı, tiyatro, sinema, eğlence tesisleri ve 5 bin 700 araç kapasiteli kapalı otopark burada yer alıyor.

"Kasım ayında ilk etabı diyebileceğimiz bir bölümünü açmış olacağız"

100 bin metrekarelik açık yaşam alanı ile 80 bin metrekare perakende alanı da bu projenin bir parçasıdır. Yine proje içinde ofis binaları, dükkanlar, lokantalar ile bin kişilik bir de cami bulunuyor. Müştemilatıyla, muhtevasıyla, mimarisiyle, konumuyla şehrimize layık bu projenin yatırım süresi tamamıyla 3 yıl ama kasım ayında inşallah ilk etabı diyebileceğimiz bölümünü açmış olacağız.

"60 bin insanımıza yeni istihdam sağlayacaktır"

İşletme süresi 45+4 yıl, 49 yıl inşasıyla beraber. İhale bedeli 1 milyar 429 milyon lira olan Tersane İstanbul Projesinden devlet sadece kira bedeli olarak toplam 1 milyar 346 milyon dolar artı KDV geliri elde edecektir. Bunun yanında projenin Haliç ve İstanbul için oluşturacağı katma değer ile ülkemizin kazancı daha da artacaktır. Proje yapım aşamasında 4 bin kişilik hizmete girmesiyle, doğrudan 15 bin, dolaylı 45 bin olmak üzere 60 bin insanımıza yeni istihdam sağlayacaktır.

Proje İstanbulumuzun marka değerini artırmakla kalmayacak, inşallah Türkiye'nin turizm gelirine de olumlu katkı yapacaktır.

"Nerede hayırlı bir iş var, karşısında CHP'yi görürsünüz"

CHP İstanbul'a ve diğer illerimize kazandırdığımız her yatırımda olduğu gibi bu projede de soluğu hemen mahkemede aldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde de aynısını yaptılar. Aynı şeyi Harbiye Kongre Merkezi'nde de yaptılar. Çünkü bunların işi hep engellemek. Nerede hayırlı bir iş var, karşısında CHP'yi görürsünüz. Projenin bu aşamaya gelmesini son derece önemli görüyorum. Açıkçası bugünkü şu manzara, Türkiye'de yegane varlık gayesi, hizmet- yatırım düşmanlığı olan malum kesime verilmiş esaslı bir derstir.

"Biz yılmadık, usanmadık, yolumuza devam ettik"

Aslında Tersane İstanbul Projesinde karşılaştığımız zorluklarla ilk defa karşılaşmıyoruz. Marmaray’ı engellemek istediler, Yavuz Sultan Selim Köprüsünden, İstanbul Havalimanı’ndan bizi vazgeçirmek için her türlü provokasyonu denediler. Biz yılmadık, usanmadık, yolumuza devam ettik. Şehir hastanelerimizi kötülemek için kurgu haberlerden medet umdular. Yasakları ve baskıları savundular. Darbe ve vesayet odaklarının yanında oldular.

"Türkiye’yi kalkındırmanın değil günü kurtarmanın derdindeler"

Bırakın geleceğe dair bir proje üretmelerini yarına dair hiçbir tasavvurları yok. Bunlar yıkmak, yakmak, engellemek ve yasaklamaktan başka bir şey bilmiyorlar, Türkiye’yi kalkındırmanın değil günü kurtarmanın derdindeler. Seçim kazanmanın değil, seçim dönemini en az kayıpla geçirmenin hesabını yapıyorlar.

"Haliç yeniden hayat buldu"

Pek çok kişi Haliç’ten umudunu kesmişti. Buranın topraklarla doldurulup yeşil alan haline getirilmesini dahi teklif edenler oldu. Haliç yeniden hayat buldu, eski ihtişamına geri döndü, belediyecilik AK Parti’nin işidir. Şayet biz muhalefete göre politikalarımızı belirleseydik Haliç hala pis kokulara mahkum olurdu.

Haliç'i İstanbul'un yeniden incisi haline getirdik, yeni yatırımlarla burayı bir üst lige çıkaracağız. Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını hayata geçireceğiz.

Şimdi İzmir'in Körfez'ine bakın. Körfez, maalesef kokudan geçilmiyor. Haliç'in eski hali neyse İzmir Körfezi'nin hali de bu. İşte onun için diyoruz ki belediyecilik AK Parti'nin işidir ki biz İzmir'i de alalım, orayı da pırıl pırıl hale getirelim istiyoruz.

Kaynak: TRT Haber / AA