Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ağustos ayında tüm ekonomik temellerden bağımsız dış bir şokla karşılaşıldığını belirtti.
Varank, “Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik.” dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik.” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ağustos ayında tüm ekonomik temellerden bağımsız dış bir şokla karşılaşıldığını belirtti.
Varank, “Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik.” dedi.
Ayrıntılar geliyor...