Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ağustos ayında tüm ekonomik temellerden bağımsız dış bir şokla karşılaşıldığını belirtti.

Varank, “Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik.” dedi.

Ayrıntılar geliyor...