Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı
[Fotoğraf: Twitter/@RTErdogan]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç için paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aliyaİzzetbegoviç" etiketiyle paylaştığı iletisinde "Rahmetle, hürmetle, özlemle..." ifadesini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında İzzetbegoviç'in fotoğrafı ve "Hayat inanan ve salih amel işleyenler dışında kimsenin kazanamadığı bir oyundur" sözünün bulunduğu görsele de yer verdi.
Etiketler: Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 21:53
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