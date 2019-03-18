Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da halka hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Öyle bir bağırın ki Bizans heveslilerinin akılları başlarına gelsin"

Öyle bir bağırın ki Bizans heveslilerinin akılları başlarına gelsin. Öyle bir haykırın ki birliğimize, dirliğimize bağımsızlığımıza saldıran teröristlerin kabusu olsun. Öyle bir sesleninki Pensilvanya'daki ve Kandil'deki hainlerin dizlerinin bağı çözülsün.

"3-5 oy için bölücülere taşeronluk yapanlar bizim mücadelemizi idrak edemez"

Ankara'ya kapananlar bizim sadece son 5 yılda 10 kez Antalya'yı ziyaret etmemizi kavrayamaz. 3-5 oy için bölücülere taşeronluk yapanlar bizim mücadelemizi idrak edemez. Girdiğimiz 14 seçimde vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. Biz muhalefet gibi laf değil hizmet üretiyoruz. Muhalefetin başındaki adamın işi gücü yalan. Açmış eline kağıtları man adası man adası. Davayı açtım kazandım. 2,5 milyon. Oradan geldiği zaman ben bu 2,5 milyonu Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Yasakları değil özgürlükleri savunuyoruz. CHP'ye oy verenler de kardeşlerimiz. Onlara anlatalım ki gerçekleri bilsinler. Hatay Belediye başkanı ne diyor? "Oy yoksa yol yok, hizmet yok" diyor. Senin görevin oradaki hizmeti yapmak. Biz milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz. Ben 82 milyonun Cumhurbaşkanıyım, bizde ayrım yok.

"Son 17 senede Antalya'ya 40 katrilyon yatırım yaptık"

Biz neyi vaat ettiysek hizmete sunduk. Lafla güzellik olmaz dedik ve eserlerimizle damgamızı vurduk. Son 17 senede Antalya'ya 40 katrilyon yatırım yaptık. Şehrimize 4 yeni üniversite kurarak üniversite sayımızı 5'e yükselttik. Üniversite öğrencilerimize yurtlar açtık, 5 adet daha açacağız. Antalya'ya stadyum getirdik. Bunlar o stadyumu yıkmaya çalıştı. Biz yaparız, onlar yıkar. 29 tarihi eserimizi restore ettik, restorasyonlarımız devam ediyor. TOKİ ile 4 bin 432 konut projesini hayata geçirdik. İmar Barışı ile 400 bin Antalyalı kardeşimizin sıkıntısını çözdük. Kepezli kardeşlerimizi tapularına kavuşturuyoruz. 43 bin tapu dağıtıldı. Durmak yok yola devam. Fatih mahallesindeki tapu takas işlemlerini de tamamladık. Bizimle CHP arasındaki zihniyet farkı bu. Siyasetçi söz verip tutmayan değil, sözünün eri olandır. Mesele Antalya'da söylediğini Ankara'ya gidince unutmamaktır.

"Çalkaya'nın tapu sorunu çözüldü"

Çalkaya'nın tapu sorunu çözüldü. Söz verdiğimiz gibi bin 500 hektarlık bu alandaki tapularını bugünden itibaren dağıtmaya başlıyoruz.

"Ne ABD'de ne Avrupa'da var"

1 milyon 250 bin vatandaşımıza evde sağlık hizmeti veriyoruz. Bu çok önemli. Bu hizmet ne ABD'de ne Avrupa'da var.

"Batı Antalya havalimanı için çalışmalara başladık"

Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 640 kilometreye çıkarttık. Hızlı Tren hattının etüt çalışmaları devam ediyor. Antalya havalimanını yıllık 35 milyon yolcu kapasine ulaştırdık. Antalya'ya ikinci havalimanını kazandırdık. Şimdi de Batı Antalya havalimanı için çalışmalara başladık. Havalimanını 2023'e kadar tamamlayıp hizmete almayı hedefliyoruz.

"Antalya sadece turizmin değil tarımın da lokomotifidir"

Antalya'daki yatırımcılarımızı destekleyerek ilave isihdam oluşturduk. Tarımın güçlenmesi için her şeyi yapıyoruz. Antalya sadece turizmin değil tarımın da lokomotifidir. Son 17 yılda 19 baraj ve 3 göleti tamamladık. 10 baraj ve 2 gölet daha yapıyoruz.

"Hortum felaketinden etkilenenlere 20 milyon lira daha gönderdik"

Hortum felaketinde etkilenen çiftçilerimizin yaralarını söz verdiğimiz gibi sarıyoruz. Cuma günü itibarıyla afetzedeler için 20 milyon lira daha şehrimize gönderdik. Hasar durumuna göre bu ödemeleri valiliğimizle gerçekleştiriyoruz.

"Çiftçilerimize 127 katrilyon liralık destek verdik"

Son 17 senede çiftçilerimize 127 katrilyon liralık destek ödemesi yaptık. Bu yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize 8 milyar 770 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız. Antalyalı kardeşlerimiz de paylarını alacak.

"Stokçulara göz yummayacağız, denetimleri arttıracağız"

Kim piyasayı manipüle ediyorsa devlet de vatandaşın hakkını korumak için gerekeni yapar. Tanzimleri fırsatçıların önünü kesmek için devreye aldık. Kimsenin önünü kesmeye çalışmıyoruz. Önümüzdeki dönemde denetimlerimizi daha da arttıracağız. Stokçuluk yaparak haksız kazanç sağlamaya çalışanlara göz yummayacağız.

"Terörü İslama fatura ettiler"

Yeni Zelanda'da yaşadığımız bu olay karşısında oradaki bir siyasetçi müsvettesi terörü İslama fatura etti. Irkçı senatör aynı şeyi söylüyor, Bay Kemal de aynı şeyi söylüyor. Yazıklar olsun sana. Bu ülkede siyaset yapacaksın ve terörün İslam dünyasından kaynaklandığını söyleyeceksin. Sen ne densiz bir insansın. Senin Avustralya'daki senatörden ne farkın var?

"Her seçimi kaybetti ama koltuğa yapıştı kaldı"

Kılıçdaroğlu'nun o koltuktan kalması lazım. Ama bu kalkamaz bu yapıştı kaldı. Bunca zamandır seçim yapıyoruz her seçimi kaybetti ama koltuğu kaybetmedi. Öyleyse gereken dersi sandıkta vermemiz lazım. Bay Kemal ve HDP sürekli kaçak güreşiyor. Koltuk uğruna daha önce hiçbir siyasi parti böyle bir rezalete imza atmamıştır. Bunlara sorsanız biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz diyorlar. Bir de terör örgütlerine destek verenin Allah belasını versin diyorlar. Bunların adı Kandilin çıkarı için pusu kurmak değil mi? Siz kimi oyuna getirmeye çalışıyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e 250 milyonluk tazminat davası

Kirli ittifaklarını yüzlerine çarpınca koro halinde hepsi bize saldırıyor. Ben asla o siyasi partilere oy verenlere terörist demedim. Diyecek kadar da bu işi bilmeyen birisi değilim. Benim terörist dediğim yönetici takımıdır. Bizim terörist dediklerimiz "Biz sırtımızı YPG/PYD'ye dayadık" diyenlerdir. Denizli'de "Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlili kardeşlerim." diyen hanımefendiyle yargıda hesaplaşacağız. Aydın'da "Cumhurbaşkanının terörist dediği Aydınlı kardeşlerim." diyen hanımefendiyle yargıda hesaplaşacağız. Çünkü ben hiçbir yerde böyle bir ifade kullanmadım, bunu belgeleyemezler. Bunun altında da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak kalmam, bunun bedelini ödeyecek. Kendisine 250 milyonluk bir tazminat davası açtım.

"Ezanı ıslıklayanlarla kurdukları ittifak her gün deşifre oluyor"

Ezanı ıslıklayanlarla kurdukları ittifak her gün deşifre oluyor. İttifakın kime hizmet ettiğini bu millet görüyor. Aklıyla alay edenlere ders vermek için tüm Türkiye 31 Mart'ı bekliyor.

Kaynak: TRT Haber