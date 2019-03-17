İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'deki Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen ortak mitinge katıldı.

Akşener, burada yaptığı konuşmasında birlik çağrısını yineledi. "Sizden bir ricam var. Komşularınızla arkadaşlarınızla dostlarınızla yüz yüze bakacaksınız. Bunlar için bu sözler için bunlar için birbirinizle kötü olmayacaksınız. Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy verenler benim canımdır, kanımdır, kardeşimdir. AK Parti'ye oy veren seçmenler benim canımdır, kanımdır, kardeşimdir. Sizlere size sesleniyorum. Dolayısıyla küsmeyeceksiniz, incinmeyeceksiniz." dedi.

Kaynak: TRT Haber