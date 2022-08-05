Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alarak kendisine şifa temennisinde bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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