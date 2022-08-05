İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün, sarı torbaya girdi. Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki kahramanlarımıza tebrikler" ifadelerine yer verdi.

Amerika'nın yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacağının altını çizen Soylu, "Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şad, makamın ali olsun. Allah bizi şehitlerimize mahcup etmesin" dedi.