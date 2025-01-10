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Gündem
TRT Haber 10.01.2025 00:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet İyimaya için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti’mizin çatısı altında, milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz, üstlendiği görevlerle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan değerli dava arkadaşımız, eski milletvekilimiz Ahmet İyimaya’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet İyimaya için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM eski Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'ya taziye mesajı paylaştı:

"AK Parti’mizin çatısı altında, milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz, üstlendiği görevlerle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan değerli dava arkadaşımız, eski milletvekilimiz Ahmet İyimaya’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Merhum Ahmet İyimaya Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Meclisimizde birlikte görev yaptığı milletvekillerimize ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin."

 

Ahmet İyimaya kimdir?

Amasya'da 22 Kasım 1950'de doğan Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi. İyimaya, evli ve 3 çocuk babasıydı.

İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisinden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev aldı.

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