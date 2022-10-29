Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün, hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin 81 vilayetindeki her bir insanımızın ve dünyanın dört bir köşesindeki milyonlarca vatandaşımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. Yurt dışındaki temsilciliklerimizde bayram sevincimize ortak olan dostlarımıza da şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

"Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için kesintisiz mücadele içindeyiz"

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’le birlikte İstiklal Harbi’ni zaferle taçlandıran kahramanları ve Büyük Millet Meclisinin vatanperver üyelerini rahmetle yâd eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bundan 99 yıl önce ağır bedeller ödeyerek, gerçekten çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni ‘muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak’ için kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle, sadece millî iradenin önündeki engelleri değil, cumhurla cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları da ortadan kaldırdık” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’yi demokrasisi örnek alınan bir ülke konumuna getirdik"

Mesajında; Türkiye’yi demokrasisi örnek alınan, ekonomisi göz dolduran, diplomasisi ilgiyle takip edilen, milli birlik ve kardeşliğini her türlü sabotaja rağmen en güçlü şekilde muhafaza eden bir ülke konumuna getirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bir asır önce istiklal mücadelesi mazlum halklara ilham veren Türkiye’nin, bugün de gözlerin ve kalplerin hayırlı menzili içinde olduğu bir gerçektir. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde barışı, istikrarı ve adaleti tesise yönelik gayretlerimiz, tüm kesimler tarafından takdirle karşılanıyor. Suriye’deki insani trajedinin sona erdirilmesinden Rusya-Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasına kadar girişimci ve insani dış politikamızla çevremizde bir barış ve refah kuşağı oluşturmaya çalışıyoruz. Milli gelirine oranla en çok insani yardım yapan ülke olarak, nerede bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa, kökenine, inancına, farklılıklarına bakmadan imdadına koşuyoruz.”

"Başarı çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz"

Küresel ölçekte Türkiye’nin itibarını ve ağırlığını artırırken, içeride de yatırım ve kalkınma hamlelerine aralıksız bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karadeniz’de keşfini yaptığımız ve evlerimize taşımak için gece gündüz çalıştığımız doğal gaz, enerji kulvarında önümüzde yeni ufuklar açtı. Savunma sanayii alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir kapasiteye ulaştık. Tarımdan turizme, ulaştırmadan eğitim ve sağlığa her alanda kendimizle yarışıyor, başarı çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç gün önce yaklaşık 6 milyon vatandaşın ev ve arsa ihtiyacını giderecek tarihin en büyük sosyal konut projesinin temelini attıklarını hatırlatarak, 29 Ekim’de de Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olan TOGG’un banttan indirilme törenini gerçekleştireceklerini aktardı.

“Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız"

Maruz kalınan onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 vizyonlarının temelini attıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle tamamladı:

“Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde ‘Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmekte kararlıyız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun! Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü kutlu olsun.”