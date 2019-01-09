CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 10 Ocak CÌ§alÄ±sÌ§an Gazeteciler GuÌˆnuÌˆ dolayÄ±sÄ±yla bir mesaj yayÄ±mladÄ±.

Kamuoyunun eksiksiz, tarafsÄ±z, dogÌ†ru bilgilendirilmesi ve vatandasÌ§larÄ±n haber alma hakkÄ±nÄ±n korunmasÄ±nÄ±n, demokrasinin isÌ§lerligÌ†i acÌ§Ä±sÄ±ndan hayati oÌˆneme sahip olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, "TuÌˆrk basÄ±nÄ±, ne yazÄ±k ki demokrasimizin kesintiye ugÌ†radÄ±gÌ†Ä±, hak ve oÌˆzguÌˆrluÌˆklerin askÄ±ya alÄ±ndÄ±gÌ†Ä± vesayet doÌˆnemlerine cÌ§ok ciddi baskÄ±lara ve magÌ†duriyetlere ugÌ†ramÄ±sÌ§tÄ±r. Son 16 yÄ±lda uÌˆlkemiz genelinde hayata gecÌ§irilen reformlar, TuÌˆrk basÄ±nÄ±nÄ±n zenginlesÌ§mesine, cÌ§esÌ§itlenmesine, daha demokratik ve oÌˆzguÌˆrluÌˆkcÌ§uÌˆ bir yapÄ±ya kavusÌ§masÄ±na vesile olmusÌ§tur" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"MedyanÄ±n bagÌ†Ä±msÄ±zlÄ±gÌ†Ä±nÄ± en iyi bicÌ§imde sagÌ†lama hususunda, hukuki duÌˆzenlemeler kadar, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n meslek ahlakÄ±na ve tarafsÄ±zlÄ±k ilkesine uymalarÄ± da oÌˆnem tasÌ§Ä±maktadÄ±r. MedyamÄ±zÄ±n, meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak, dogÌ†ru bilgilendirme goÌˆrevini en guÌˆzel sÌ§ekilde yapacagÌ†Ä±na ve demokrasimize katkÄ±da bulunmaya devam edecegÌ†ine inanÄ±yorum. BasÄ±n emekcÌ§ilerinin CÌ§alÄ±sÌ§an Gazeteciler GuÌˆnuÌˆ'nuÌˆ tebrik ediyor, goÌˆrevlerini yaparken vefat eden basÄ±n mensuplarÄ±na Allah’tan rahmet diliyor, bu vesileyle tuÌˆm basÄ±n cÌ§alÄ±sÌ§anlarÄ±nÄ± en kalbi duygularÄ±mla selamlÄ±yorum."

Kaynak: AA