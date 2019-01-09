Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu kabul edecek.

Kabul, Külliye'de yarın saat 17'de gerçekleşecek.

İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış herkesi ziyaret etme kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebinde bulunduklarını belirten İmamoğlu, “Sağ olsun olumlu dönüş yaptılar. Dolayısıyla İstanbul tecrübelerini ve de tabii ki benim de söyleyeceklerimi kendisiyle paylaşacağım. İnşallah yarın 17.00’de orada olacağız” dedi.

Kaynak: DHA