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Gündem
TRT Haber 05.11.2024 11:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırgızistan'da Manas Nişanı takdim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Manas Nişanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırgızistan'da Manas Nişanı takdim edildi
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov huzurunda iki ülke arasında 19 anlaşma imzalandı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Caparov, `Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasındaki Stratejik Ortaklık İlişkilerinin Kapsamlı Stratejik Ortaklık Düzeyine Çıkarılmasına İlişkin Ortak Bildiri`yi imzaladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Caparov, "Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığı geliştirmeye ve iki ülke halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmeye yönelik katkılarından" dolayı Erdoğan'a birinci derece "Manas Nişanı" takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırgızistan'da Manas Nişanı takdim edildi

"Manas Nişanı'nın büyük bir kıvançla kabul ediyorum"

Erdoğan, "Kırgız halkı için çok kıymetli olan Manas nişanını şahsıma tevcih eden değerli kardeşim Sayın Cabarov'a şükranlarımı şahsım ve milletim adına özellikle ifade ediyorum. Bu ali nişana layık görülmem ata yurdumuz Kırgız Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiğim resmi ziyareti taçlandırdı. Manas Nişanı'nın ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin sarsılmaz bir sembolü olarak büyük bir kıvançla kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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